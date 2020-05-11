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Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Ergoterapi Fizyoterapi ve Rehabilatasyon Hemşirelik Odyoloji
Fakülteler Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu Anestesi Ağız ve Diş Sağlığı İlk ve Acil Yardım Tıbbı Görüntüleme Teknikleri Tıbbı Laboratuvar Teknikleri

Akademisyenlerimiz Programlarını Anlatıyor

Prof. Dr. Fatma Töre Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Ahmet Genç Diş Hekimliği Fakültesi
Prof. Dr. Sıdıka Sungur Eczacılık Fakültesi
Prof. Dr. Onur Egemen Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Prof. Dr. Celale Tangül Özcan Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Elif Günalan Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Osman Çoban Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Savaş Sarı Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü

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İSTÜN Uygulama Merkezi
İSTÜN Uygulama Merkezi
İSTÜN Uygulama Merkezi
İSTÜN Uygulama Merkezi
İSTÜN Uygulama Merkezi
İSTÜN Uygulama Merkezi
İSTÜN Uygulama Merkezi

Bize Ulaşın

Topkapı Kampüsü

Seyitnizam Mahallesi Mevlana Caddesi No: 85 Zeytinburnu – İstanbul / Türkiye
Tel: 0505 174 79 03
info@istun.edu.tr

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