İlgilendiğiniz Bölüm Tıp Fakültesi (Türkçe) Tıp Fakültesi (İngilizce) Diş Hekimliği Fakültesi (Türkçe) Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) Eczacılık Fakültesi (Türkçe) Eczacılık Fakültesi (İngilizce) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi - Bilgisayar Mühendisliği - Endüstri Mühendisliği - Endüstriyel Tasarım Mühendisliği - Kimya Mühendisliği - Mekatronik Mühendisliği - Makine Mühendisliği - Yazılım Mühendisliği - Mimarlık - Moleküler Biyoloji ve Genetik Sağlık Bilimleri Fakültesi - Beslenme ve Diyetetik - Ergoterapi - Fizyoterapi ve Rehabilatasyon - Hemşirelik - Odyoloji - Psikoloji İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi - İngiliz Dili ve Edebiyatı - İşletme (İngilizce) - İşletme (Türkçe) - İngilizce Mütercim Tercümanlık (İngilizce) - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Ağız ve Diş Sağlığı - Anestezi - İlk ve Acil Yardım - Tıbbi Görüntüleme Teknikleri - Tıbbı Laboratuvar Teknikleri

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