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ÜNİVERSİTE
Üniversite
Üniversite Hakkında
Bilgiç Vakfı Hakkında
Misyon, Vizyon
Klinik Araştırmalar Etik Kurulu
Komisyonlar ve Kurullar
Yönetmelik, Yönergeler, Usul ve Esaslar
İhaleler
Yönetim
Mütevelli Heyeti Başkanı
Mütevelli Heyeti
Rektörlük
Senato
Yönetim Kurulu
Genel Sekreterlik
İdari Birimler
Medya
Fotoğraf Galerisi
Video Galerisi
Akademik
Fakülteler
Eczacılık Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Tıp Fakültesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Enstitülerimiz
İlaç Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Araştırma
Araştırma
Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Merkezi
Öğrenci
İSTÜN'de Yaşam
SKS
Öğrenci Konseyi
Öğrenci Kulüpleri
Sosyal Olanaklar
Spor
Sağlık
Kültür Sanat
Engelli Öğrenci Birimi
Öğrenci Yurtları
Ulaşım
Öğrenci İşleri
Formlar ve Evraklar
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İSTÜN UZEM
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Diş Hekimliği Fakültesi (Türkçe)
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Eczacılık Fakültesi (Türkçe)
Eczacılık Fakültesi (İngilizce)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
- Bilgisayar Mühendisliği
- Endüstri Mühendisliği
- Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
- Kimya Mühendisliği
- Mekatronik Mühendisliği
- Makine Mühendisliği
- Yazılım Mühendisliği
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- İngiliz Dili ve Edebiyatı
- İşletme (İngilizce)
- İşletme (Türkçe)
- İngilizce Mütercim Tercümanlık (İngilizce)
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- Ağız ve Diş Sağlığı
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- İlk ve Acil Yardım
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Tıp Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik
Ergoterapi
Fizyoterapi ve Rehabilatasyon
Hemşirelik
Odyoloji
Sağlık Hizmetleri
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Tıbbı Görüntüleme Teknikleri
Tıbbı Laboratuvar Teknikleri
Akademisyenlerimiz Programlarını Anlatıyor
Prof. Dr. Fatma Töre
Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Ahmet Genç
Diş Hekimliği Fakültesi
Prof. Dr. Sıdıka Sungur
Eczacılık Fakültesi
Prof. Dr. Onur Egemen
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Prof. Dr. Celale Tangül Özcan
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Elif Günalan
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Osman Çoban
Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Savaş Sarı
Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü
Fotoğraf Galerisi
Laboratuvarlarımız
Bize Ulaşın
Topkapı Kampüsü
Seyitnizam Mahallesi Mevlana Caddesi No: 85 Zeytinburnu – İstanbul / Türkiye
Tel: 0505 174 79 03
info@istun.edu.tr
Tanıtım Günleri Servis Saatleri
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İlgilendiğiniz Bölüm
Tıp Fakültesi (Türkçe)
Tıp Fakültesi (İngilizce)
Diş Hekimliği Fakültesi (Türkçe)
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce)
Eczacılık Fakültesi (Türkçe)
Eczacılık Fakültesi (İngilizce)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
- Bilgisayar Mühendisliği
- Endüstri Mühendisliği
- Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
- Kimya Mühendisliği
- Mekatronik Mühendisliği
- Makine Mühendisliği
- Yazılım Mühendisliği
- Mimarlık
- Moleküler Biyoloji ve Genetik
Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Beslenme ve Diyetetik
- Ergoterapi
- Fizyoterapi ve Rehabilatasyon
- Hemşirelik
- Odyoloji
- Psikoloji
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
- İngiliz Dili ve Edebiyatı
- İşletme (İngilizce)
- İşletme (Türkçe)
- İngilizce Mütercim Tercümanlık (İngilizce)
- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Ağız ve Diş Sağlığı
- Anestezi
- İlk ve Acil Yardım
- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
- Tıbbı Laboratuvar Teknikleri
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